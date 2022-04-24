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Киевские власти завезли в Запорожье сотни исламских террористов при содействии Турции

Киевские власти пополнили ряды наемников исламскими террористами. Помощник члена совета военно-гражданской администрации Запорожской области Артем Шарлай рассказал, что соратники Владимира Зеленского при поддержке Турции завезли в Запорожье из сирийского Идлиба сотни боевиков из запрещенных в России радикальных и террористических организаций ИГИЛ и "Хаят Тахрир аш-Шам" (бывший Джебхат ан Нусра).

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