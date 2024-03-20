РФС устроит акцию памяти Василия Уткина на матче России с Сербией

Российский футбольный союз (РФС) устроит акцию памяти спортивного журналиста Василия Уткина на товарищеском матче национальной сборной страны с Сербией, который пройдет 21 марта в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина.
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