Назван необычный способ разнообразить секс и укрепить эмоциональную близость с партнером

Сексолог Тайоми Морган рассказала, что секс по телефону — это отличный способ сделать интимную близость ярче как для партнеров, находящихся на расстоянии друг от друга, так и для желающих укрепить эмоциональную близость и разнообразить сексуальную рутину.
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