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Чинахов набрал первые очки в сезоне в матче с «Ванкувером»: 2 передачи и 2 броска за 11:42

Чинахов набрал первые очки в сезоне в матче с «Ванкувером»: 2 передачи и 2 броска за 11:42

Егор Чинахов набрал первые очки в сезоне в матче с «Ванкувером». Форвард «Коламбуса» помог своей команде одержать победу в матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:3 ОТ.

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