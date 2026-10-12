💳 До 1 декабря гражданам необходимо оплатить имущественные налоги и НДФЛ за 2025 г. Налоговые органы уже начали рассылку соответствующих уведомлений - собственникам транспортных средств, земли, квартир, домов, гаражей и другой недвижимости.
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