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Царьград

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Учебник по истории обновлен: Гражданская война без правых и виноватых

Учебник по истории обновлен: Гражданская война без правых и виноватых

Учебник по истории под редакцией Мединского и Торкунова дополнен примирительным взглядом на Гражданскую войну 1917-1923 годов: отмечается, что у красных и белых была своя правда, и все стремились к благу страны, что является трагедией тех событий.

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