Учебник по истории обновлен: Гражданская война без правых и виноватых

Учебник по истории под редакцией Мединского и Торкунова дополнен примирительным взглядом на Гражданскую войну 1917-1923 годов: отмечается, что у красных и белых была своя правда, и все стремились к благу страны, что является трагедией тех событий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии