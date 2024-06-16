NYT: Поддержка Китаем РФ в контексте конфликта на Украине может вырасти

В Белом доме США все чаще высказываются о том, что позиция председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина относительно роли Пекина в конфликте вокруг Украины изменилась, и в дальнейшем КНР увеличит поддержку России.
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