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NYT: Поддержка Китаем РФ в контексте конфликта на Украине может вырасти

NYT: Поддержка Китаем РФ в контексте конфликта на Украине может вырасти

В Белом доме США все чаще высказываются о том, что позиция председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина относительно роли Пекина в конфликте вокруг Украины изменилась, и в дальнейшем КНР увеличит поддержку России.

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