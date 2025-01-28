Могут наказать штрафами за пользование газом: от 1,5 тысячи до 50 тысяч рублей накажут владельцев газовой плиты Ольга БезродняяПравил эксплуатации газового оборудования должны придерживаться все, кто пользуется газом, иначе их нарушение может обернуться серьёзными штрафами.
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