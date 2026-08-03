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Как руководство FIFA раскалывает мировой футбол

Как руководство FIFA раскалывает мировой футбол

Скандальная инициатива Джанни Инфантино вызвала всеобщее отторжение Фото: Win McNamee / Getty Images Беспрецедентный конфликт потряс футбольный мир в конце июля: все 55 национальных ассоциаций УЕФА, включая Россию, единогласно пригрозили бойкотом турниров ФИФА.

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