Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 573 подписчика

Суд восстановил пианиста и взыскал 1,2 млн рублей за незаконное увольнение

Суд восстановил пианиста и взыскал 1,2 млн рублей за незаконное увольнение

Юрист Рината Шайдуллина разъяснила, что уволить работника без дисциплинарных взысканий невозможно. Суд восстановил пианиста, отстраненного после испытательного срока, и присудил ему 1,2 млн рублей за вынужденный прогул и моральный ущерб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии