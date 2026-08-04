Суд восстановил пианиста и взыскал 1,2 млн рублей за незаконное увольнение

Юрист Рината Шайдуллина разъяснила, что уволить работника без дисциплинарных взысканий невозможно. Суд восстановил пианиста, отстраненного после испытательного срока, и присудил ему 1,2 млн рублей за вынужденный прогул и моральный ущерб.