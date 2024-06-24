Захарова спросила у ЕС, попали ли под санкции европейские потребители газа из РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на ограничения на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта СПГ из РФ поинтересовалась у Европейского союза (ЕС), попали ли под рестрикции рядовые европейские потребители газа.