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Захарова спросила у ЕС, попали ли под санкции европейские потребители газа из РФ

Захарова спросила у ЕС, попали ли под санкции европейские потребители газа из РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на ограничения на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта СПГ из РФ поинтересовалась у Европейского союза (ЕС), попали ли под рестрикции рядовые европейские потребители газа.

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