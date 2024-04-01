Жители Петрозаводска жалуются на плохое сообщение между двумя районами

Горожане просят наладить транспортное сообщение между Кукковкой и Первомайским проспектом Жители Петрозаводска просят городские власти наладить транспортное сообщение между двумя микрорайонами города — Кукковкой и Первомайским проспектом.
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