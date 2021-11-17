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Россия сократила вложения в госбумаги США до 3,9 млрд долларов

Россия сократила вложения в госбумаги США до 3,9 млрд долларов

Объём вложений России в американские государственные ценные бумаги, по данным на сентябрь 2021 года, сократился по сравнению с предшествующим месяцем и составил 3,918 миллиарда долларов, следует из опубликованных во вторник документов минфина США.

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