Россия сократила вложения в госбумаги США до 3,9 млрд долларов

Объём вложений России в американские государственные ценные бумаги, по данным на сентябрь 2021 года, сократился по сравнению с предшествующим месяцем и составил 3,918 миллиарда долларов, следует из опубликованных во вторник документов минфина США.
Объём вложений России в американские государственные ценные бумаги, по данным на сентябрь 2021 года, сократился по сравнению с предшествующим месяцем и составил 3,918 миллиарда долларов, следует из опубликованных во вторник документов минфина США.
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