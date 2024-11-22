Так. Спокойнее только. Спокойнее! Не надо набрасываться на автора, только за то, что автор выскажет своё мнение по данному конкретному факту! И давайте, пожалуйста, вот без этого глупого: "Да вы просто завидуете!" Чесслово, это реально смешно.
Вам нравится Мелания Трамп?
Комментарии
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Е
Елена
Главное, чтобы она мужу нравилась))
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10 час.
Tania Еременко
Она - славянка. Это самое главное! И Путин ей улыбался, а она - ему. )))
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7 час.
Татьянка Яцук
Очень хороша Меланьюшка, как ты её не крути!)))😁👍
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19 мин.
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