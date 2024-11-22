Вам нравится Мелания Трамп?

Так. Спокойнее только. Спокойнее! Не надо набрасываться на автора, только за то, что автор выскажет своё мнение по данному конкретному факту! И давайте, пожалуйста, вот без этого глупого: "Да вы просто завидуете!" Чесслово, это реально смешно.