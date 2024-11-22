Всё о женщинах
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Всё о женщинах

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Свежие комментарии

  • Татьянка Яцук
    Очень хороша Меланьюшка, как ты её не крути!)))😁👍Вам нравится Мела...
  • Михаил Е
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  • Tania Еременко
    Она - славянка. Это самое главное!  И Путин ей улыбался, а она - ему. )))Вам нравится Мела...

Вам нравится Мелания Трамп?

Вам нравится Мелания Трамп?

Так. Спокойнее только. Спокойнее! Не надо набрасываться на автора, только за то, что автор выскажет своё мнение по данному конкретному факту! И давайте, пожалуйста, вот без этого глупого: "Да вы просто завидуете!" Чесслово, это реально смешно.

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Комментарии
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Е
Елена
Главное, чтобы она мужу нравилась))
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10 час.
Tania Еременко
Она - славянка. Это самое главное!  И Путин ей улыбался, а она - ему. )))
Ответить
7 час.
Татьянка Яцук
Очень хороша Меланьюшка, как ты её не крути!)))😁👍
Ответить
19 мин.

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