В парке «Северное Тушино» пройдет встреча с писательницей Машей Трауб

В парке «Северное Тушино» 20 мая пройдет творческая встреча «Слово – автору». Известный писатель и журналист Маша Трауб расскажет о своём творческом пути и новой книге «Все, что произошло в отеле», вышедшей в издательстве «Эксмо» в этом году.