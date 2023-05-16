МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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В парке «Северное Тушино» пройдет встреча с писательницей Машей Трауб

В парке «Северное Тушино» пройдет встреча с писательницей Машей Трауб

В парке «Северное Тушино» 20 мая пройдет творческая встреча «Слово – автору». Известный писатель и журналист Маша Трауб расскажет о своём творческом пути и новой книге «Все, что произошло в отеле», вышедшей в издательстве «Эксмо» в этом году.

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