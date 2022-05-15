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Владимир Гомельский: «Большинству любителей баскетбола в стране хотелось бы насладиться поражением ЦСКА»

Известный спортивный комментатор Владимир Гомельский проанализировал причины поражения УНИКСа в полуфинальной серии плей-офф Лиги ВТБ от «Зенита» (1-3) и отметил, что петербургской команде будет крайне сложно выиграть в финальной серии у ЦСКА.

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