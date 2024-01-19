Русская весна
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Русская весна

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США заявили, что не позволят Ирану создать ядерное оружие

США заявили, что не позволят Ирану создать ядерное оружие

США не позволят Ирану создать ядерное оружие, если через дипломатию этого добиться не удастся, есть другие пути, заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

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