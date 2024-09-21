Небензя: РФ осуждает подрыв пейджеров в Ливане и считает случившееся терактом

Москва решительно осуждает подрыв пейджеров в Ливане и считает случившееся террористическим актом. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, информирует «Звезда».
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