Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 626 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Тимошков
    Одежда террористов теперь в почёте?Безопасность Росс...
  • АндрейБорков
    Все это не огорчает, совсем не огорчает. Но как тогда получается, что укропитеки массово бегут в тыл с передовой, а н...Началась "миграци...
  • Владимир Петров
    Ну, что тут скажешь.. Никак не пойму одного: новейший истребитель, еще не успевший поступить в наши войска- в авиасал...Американцы запуст...

Ученые: карантин ускорил развитие мозга у подростков, особенно у девушек

Ученые: карантин ускорил развитие мозга у подростков, особенно у девушек

Это может быть связано с изменениями в образе жизни во время эпидемии COVID-19.Новое исследование, проведенное учеными из Вашингтонского университета, показало, что карантин во время пандемии COVID-19 мог ускорить развитие мозга у подростков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх