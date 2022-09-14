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Обвиняемый в убийстве двух школьниц в Кузбассе получил пожизненный срок

Также осужденный обязан выплатить 2,5 млн рублей компенсации<strong>Суд в Кузбассе приговорил к пожизненному лишению свободы жителя Кемеровской области, который в сентябре 2021 года изнасиловал и убил двух десятилетних школьниц в Киселевске.

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