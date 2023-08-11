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«Россия должна быть прогрессивной»: сократят ли для граждан рабочую неделю

«Россия должна быть прогрессивной»: сократят ли для граждан рабочую неделю

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю с 40 до 36 часов, поскольку многие граждане при такой нагрузке выгорают.

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Комментарии
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HotRS
Россия должна быть в этом направлении прогрессивной», — отметила депутат.© Сначала уменьшить рабочий день в пятницу;уменьшить общее количество рабочих часов.Потом признать легкие наркотики, потом создать движение YLM (Yellow Lives Matter), потом ввести квоту на представителей ЛГБТ в Думе, чтоб было не менее 50%, потом ограничить традиционалов в правах.
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