Чего ждать от октября петербуржцам

Рассказываем про новые законы и правила, вступающие в силу в середине осени. Начавшийся месяц принесет жителям Санкт–Петербурга новые повышения пенсий и зарплат, а также изменение правил обязательного страхования автогражданской ответственности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии