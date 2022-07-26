Диетолог предупредил об опасности сладкого лимонада

Напитки с большим содержанием сахара употреблять в жару не рекомендуется. Об этом предупредил во вторник, 26 июля, врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.