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Диетолог предупредил об опасности сладкого лимонада

Диетолог предупредил об опасности сладкого лимонада

Напитки с большим содержанием сахара употреблять в жару не рекомендуется. Об этом предупредил во вторник, 26 июля, врач-диетолог, доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург в интервью радио Sputnik.

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