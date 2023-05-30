ЭНЕРГИЯ ДНЯ 31 мая 2023 года

Энергетический прогноз на тридцать первое мая две тысячи двадцать третьего года. Код 958 =Благодарность требует от человека понимания, чувствования ценности полученного ="Будущее Человечества - за Верой без доказательств, без обсуждений, а прошлое - за сомнениями, за неверием!" = Вода помогает проводить Энергию в теле и очищает организм от токсинов и вредных веществ = Возвеличивание самостного "Я" ведёт к деградации личности, а коллективное сознание ведёт к развитию ="Всё, что мы слышим - это мнение, а не факт.