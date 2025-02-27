Царьград Фото: Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Завершился официальный визит секретаря Совета безопасности в Индонезию.
Необычный визит Шойгу. Россия получила серьёзного союзника
Комментарии
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Анатолий Витушкин
Индонезия важна и тем, что она является лидером в мусульманском мире.
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17 час.
В
Василий
А может Шойгу поехал просто гульнуть? Ведь пропавшие денежки из МО никто вроде и искать не собирается.
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7 час.
Николай Евдокимов
Я удивляюсь, что он не на каторге!
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4 час.
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