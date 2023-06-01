Астропрогноз Кажетты Ахметжановой: Россия столкнется с катастрофой в 2040 году, предупреждает эксперт Ирэн ОрлонскаяФантастические причины мировых событий видит потомственная шаманка Кажетта Ахметжанова.
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