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Астропрогноз Кажетты Ахметжановой: Россия столкнется с катастрофой в 2040 году, предупреждает эксперт

Астропрогноз Кажетты Ахметжановой: Россия столкнется с катастрофой в 2040 году, предупреждает эксперт

Астропрогноз Кажетты Ахметжановой: Россия столкнется с катастрофой в 2040 году, предупреждает эксперт Ирэн ОрлонскаяФантастические причины мировых событий видит потомственная шаманка Кажетта Ахметжанова.

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