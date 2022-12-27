Мужские фразы, после которых девушке стоит задуматься о расставании

Каждая наша фраза основана либо на подражании, либо на личном опыте и знаниях, либо на убеждениях. Да, мы можем неправильно выразиться, сколотив из слов непонятную нам самим конструкцию, которая возникла без участия мышления, однако чаще всего наша речь наполнена смыслом, хоть и подсознательным.