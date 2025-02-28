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Всё о женщинах

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Депутат Мажуга заявил, что ЕГЭ остается наиболее объективным экзаменом

Депутат Мажуга заявил, что ЕГЭ остается наиболее объективным экзаменом

Сейчас у ЕГЭ нет альтернативы, это наиболее объективная форма оценки знаний. Об этом в интервью «Парламентской газете» 27 февраля заявил первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

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