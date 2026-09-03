ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 678 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Нашел зажиточную женщину и переехал к ней. Но через месяц ее сын озвучил план, доказавший, что на каждого хитреца найдется свой

Нашел зажиточную женщину и переехал к ней. Но через месяц ее сын озвучил план, доказавший, что на каждого хитреца найдется свой

Сидим мы у тещи на кухне. Воскресенье, вечер. Теща, Нина Павловна, испекла курник. Жена моя, Лариса, салат режет.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владислав Ильмер
Владислав Ильмер

Обычная ситуация. Только большинство прежде чем съезжаться приезжают в гости посмотреть что да как. Я и сам был в почти такой ситуации. На предложение подарить квартиру сыну, я ответил: Мне надо подумать. - Сколько? - Ну годиков 15, максимум 20. Когда встречаемся на улице - здороваемся. Всё нормально