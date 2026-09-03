Нашел зажиточную женщину и переехал к ней. Но через месяц ее сын озвучил план, доказавший, что на каждого хитреца найдется свой

Сидим мы у тещи на кухне. Воскресенье, вечер. Теща, Нина Павловна, испекла курник. Жена моя, Лариса, салат режет.
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Не получилось,на чужом горбу в рай въехать!🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Любовь отдельно , деньги отдельно.
Обычная ситуация. Только большинство прежде чем съезжаться приезжают в гости посмотреть что да как. Я и сам был в почти такой ситуации. На предложение подарить квартиру сыну, я ответил: Мне надо подумать. - Сколько? - Ну годиков 15, максимум 20. Когда встречаемся на улице - здороваемся. Всё нормально