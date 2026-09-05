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Сайт города Актау

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Стартап из Актау получил путевку в Astana Hub Battle

Стартап из Актау получил путевку в Astana Hub Battle

В Актау 15 команд представили свои разработки экспертам и поборолись за возможность выйти на республиканский уровень, передает inAktau.

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