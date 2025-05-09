В России оценили восстановление контактов с США в ООН

У России и США в ООН установились «удовлетворительные рабочие контакты». Восстановление взаимодействия двух стран оценил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.
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