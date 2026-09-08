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Новости Тамбова

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Студент тамбовского филиала Президентской академии победил во Всероссийском конкурсе исследовательских работ

Студент тамбовского филиала Президентской академии победил во Всероссийском конкурсе исследовательских работ

Студент Тамбовского филиала Президентской академии Максим Поляков стал победителем Всероссийского конкурса "Твори! Участвуй! Побеждай!" в номинации "Исследовательские работы и проекты".

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