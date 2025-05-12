СК10: на рынке новостроек настала эпоха гиперперсонализации

Татьяна Ушакова, начальник отдела управления проектами СК10, приняла участие в Круглом столе «Драйверы жилого строительства Дона в 2025 году» (организатор – «Эксперт Юг») с докладом на тему «Тренды 2025 года на рынке жилой недвижимости Ростовской области».