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На станции Челябинск – Южный произошло столкновение двух грузовых поездов

На станции Челябинск – Южный произошло столкновение двух грузовых поездов

Вечером 10 октября на станции Челябинск – Южный произошло столкновение двух грузовых составов. Пресс-служба Южно-Уральской железной дороги сообщает, что с рельс сошли три пустые и одна груженая платформы.

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