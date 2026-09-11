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Татар-информ

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На складе Ozon в Саратове тушат пожар после атаки БПЛА

На складе Ozon в Саратове тушат пожар после атаки БПЛА

На складе Ozon в Саратове после атаки БПЛА возник пожар. Об этом сообщает пресс-служба маркетплейса. «Под атаку БПЛА попал наш логистический центр в Саратове.

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