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Рязанские новости

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В рязанскую ОКБ поступило 1154 пациента за неделю

В рязанскую ОКБ поступило 1154 пациента за неделю

Больше всего пациентов поступили с инсультом, инфарктом, черепно-мозговыми травмами, острым животом и переломами.

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