ВЕСТИ КРЫМ

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Медведев: согласие Запада на удары ВСУ по Крыму дает РФ возможность действовать против каждого в НАТО

Медведев: согласие Запада на удары ВСУ по Крыму дает РФ возможность действовать против каждого в НАТО

Согласие стран Запада на удары Киева по Крыму дают России возможность против всех и каждого в странах НАТО.

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Комментарии
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нихних нахнах
По улицам слона водили...
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12 час.
ФФ
Фуат Фаритович Шаяхметов
Россия тоже может дать разрешение на удары по Аляске.
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12 час.
С
Сергей
Ну так в чем же дело? Может пора уже перейти от слов к делу? Пентагон хорошая цель. Пока янки в нато.
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8 час.

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