Медведев: согласие Запада на удары ВСУ по Крыму дает РФ возможность действовать против каждого в НАТО

ВЕСТИ КРЫМПолитикаПодписатьсяМедведев: согласие Запада на удары ВСУ по Крыму дает РФ возможность действовать против каждого в НАТО Согласие стран Запада на удары Киева по Крыму дают России возможность против всех и каждого в странах НАТО.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментариинихних нахнахПо улицам слона водили...Ответить12 час.ФФФуат Фаритович ШаяхметовРоссия тоже может дать разрешение на удары по Аляске.Ответить12 час.ССергейНу так в чем же дело? Может пора уже перейти от слов к делу? Пентагон хорошая цель. Пока янки в нато.Ответить8 час.
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