Улицу Комсомольскую перекроют в Новомосковске до 8 января

В Новомосковске запретят движение и стоянку транспорта по нечетной стороне улицы Комсомольской, от улицы Трудовые резервы до центральной площади, по четной и нечетной стороне от пересечения с улицей Московской до центральной площади.
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