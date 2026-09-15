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Лапорта о финале ЛЧ-2028/29 на «Камп Ноу»: «Огромный повод гордиться для «Барсы» и всех болельщиков. Этот шаг выводит клуб и Каталонию на мировую арену»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на выбор «Камп Ноу» местом проведения финала Ли г и чемпионов в сезоне-2028/29.

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