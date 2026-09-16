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Минфин разместил ОФЗ с доходностью в 16%

Минфин 16 сентября в среду провел два аукциона по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), средневзвешенная доходность которых составила 16% годовых.

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