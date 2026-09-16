Минфин разместил ОФЗ с доходностью в 16%

Минфин 16 сентября в среду провел два аукциона по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД), средневзвешенная доходность которых составила 16% годовых.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- SI США предложили пе...
- К( Избиратели в Моск...
- ЮВ OpenAI запустила ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым