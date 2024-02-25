MWM: российские ПВО могут легко уничтожать украинские ЗРК Patriot

Минобороны РФ Российские войска обладают мощным вооружением, которое способно легко поражать даже зенитно-ракетный комплекс Patriot, поставленный ВСУ Соединенными Штатами, пишет американский аналитический военный журнал Military Watch Magazine.
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