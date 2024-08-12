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Депрессия и раскол личности: убийцу Владлена Татарского положили в больницу

Депрессия и раскол личности: убийцу Владлена Татарского положили в больницу

Трепова*, отбывающая наказание в Мордовии, была доставлена в тюремную больницу, сообщает Mash. В ИК-2 возле поселка Явас террористка была этапирована в начале прошлой недели.

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Комментарии
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Андрей
прям Анна Каренина, блин. Какая ранимая убийца. Будем лечить от депрессии?Охренеть. Физический труд и побольше.
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14 час.

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