Русская весна
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Русская весна

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«Похоже, не понимают»: Пушков ответил на слова Остина о войне с Россией

«Похоже, не понимают»: Пушков ответил на слова Остина о войне с Россией

Глава Пентагона Ллойд Остин, заявивший о риске конфликта между Россией и НАТО после поражения Украины, «не до конца» понимает, о чем говорит, такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

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Комментарии
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Юрий анин
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18 час.
Юрий анин
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18 час.
Юна
Как человечество могло позволить захватить лидерство ничтожной стране, состоящей из всякого сброда, у которой нет никакой истории и культуры? Когда-то шайка из пиратов, бандитов, аферистов, насильников, проституток и убийц уничтожила местное население целого континента и продолжает методично убивать... Как? Как это могли позволить Япония, Россия, Китай, Германия, Франция, Турция и даже Польша, страны, которые развивались практически с клеточного уровня??? Почему мы все это терпим??
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14 час.

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