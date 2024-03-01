«Похоже, не понимают»: Пушков ответил на слова Остина о войне с Россией

Юна

Как человечество могло позволить захватить лидерство ничтожной стране, состоящей из всякого сброда, у которой нет никакой истории и культуры? Когда-то шайка из пиратов, бандитов, аферистов, насильников, проституток и убийц уничтожила местное население целого континента и продолжает методично убивать... Как? Как это могли позволить Япония, Россия, Китай, Германия, Франция, Турция и даже Польша, страны, которые развивались практически с клеточного уровня??? Почему мы все это терпим??