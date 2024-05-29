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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Мэр города с рабочим визитом находится в Наро-Фоминске.

Мэр города с рабочим визитом находится в Наро-Фоминске.

Поздравить город-побратим с Днем Наро-Фоминского городского округа Московской области и 98-й годовщиной со дня основания Наро-Фоминска прибыла делегация Бобруйска во главе с председателем Бобруйского горисполкома Игорем Киселем.

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