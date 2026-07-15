«Качественный скачок»: испытания самоходного миномёта AMPV MTMS Армия США проводит испытания AMPV MTMS («модульная башенная миномётная система»), который представляет со.
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«Качественный скачок»: испытания самоходного миномёта AMPV MTMS Армия США проводит испытания AMPV MTMS («модульная башенная миномётная система»), который представляет со.
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