Наиграться к осени: главные события предсезонки КХЛ

В КХЛ вовсю идут предсезонные турниры, которые пестрят интригами. Как проявит себя в СКА звездный новичок Евгений Кузнецов? Каким предстанет «Трактор» под руководством нового главного тренера из Канады? Как «Авангард» справится с травмами двух лучших нападающих? «Известия» рассказывают о главных событиях предсезонки.
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