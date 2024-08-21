Наиграться к осени: главные события предсезонки КХЛ

В КХЛ вовсю идут предсезонные турниры, которые пестрят интригами. Как проявит себя в СКА звездный новичок Евгений Кузнецов? Каким предстанет «Трактор» под руководством нового главного тренера из Канады? Как «Авангард» справится с травмами двух лучших нападающих? «Известия» рассказывают о главных событиях предсезонки.