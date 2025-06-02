ВСУ выпустили по ДНР более 208 тысяч боеприпасов с февраля 2022 года

С февраля 2022 года украинские войска выпустили свыше 208 тысяч боеприпасов различного калибра по территории Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает управление администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
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