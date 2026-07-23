Над Трампом смеются в прямом эфире: во время выступления президента США его начал пародировать мужчина, сидевший у него за спиной Донецкая группа новостей.
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Над Трампом смеются в прямом эфире: во время выступления президента США его начал пародировать мужчина, сидевший у него за спиной Донецкая группа новостей.
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