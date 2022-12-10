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Бен Симмонс вернулся в строй после четырех пропущенных матчей

Разыгрывающий «Нетс» Бен Симмонс в пятницу вернулся в строй после четырех пропущенных матчей из-за растяжения икроножной мышцы.

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