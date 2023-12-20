В Забайкалье с расчетами ОТРК «Искандер» ВВО состоялась тренировка по управлению ракетными ударами

В ходе тренировки ракетчики в составе стартовой батареи совершили марш в назначенный район по грунтовым дорогам с преодолением условно зараженного участка местности и отражением нападения вооруженного «бандформирования».
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